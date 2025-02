Tusk: Europa i USA powinny bardzo blisko współpracować. Scholz opuścił szczyt.

Stany Zjednoczone to uznają, Rosjanie to uznają, a Ukraińcy muszą to uznać - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Brian Hughes. Rzecznik ocenił, że podpisanie umowy o wydobyciu metali ziem rzadkich z USA jest dla Ukrainy najlepszą gwarancją zabezpieczenia przed kolejną agresją Rosji.