Były dowódca Wojsk Lądowych podkreśla zasługi gen. Załużnego w czasie wojny Rosji z Ukrainą, zwracając uwagę, że był autorem „kilku kluczowych operacji, które zmusiły Putina do zredefiniowania swojej strategii, a przede wszystkim zrezygnowania z zamiaru zdobycia Kijowa”. „Wymiana w toku wojny dowódcy, który dobrze dowodził i ma zaufanie swoich żołnierzy, a także części ukraińskich obywateli nie jest dobrym ruchem. Tym bardziej w obliczu bardzo ciężkiej sytuacji na froncie w toku zimowych ofensyw armii rosyjskiej, lądowej i powietrznej” — tłumaczy.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Zełenski kładzie na ołtarzu ofiarnym kładą głowę Załużnego

„W powszechnej opinii Ukraińców, generał Załużny jest tym, który nie uległ przewadze armii rosyjskiej. Dał jej srogie lekcje, wykazując się dobrym operacyjno-strategicznym kunsztem na miarę sił, które jako dowódca miał do dyspozycji” — pisze weteran misji w Iraku. Zauważa przy tym, że to „w wyniku braku decyzji Zełenskiego i ukraińskiego parlamentu o mobilizacji kolejnych roczników potencjalnych żołnierzy, o co zabiegał generał Załużny, od maja ubiegłego roku armia ukraińska nie ma zasobów osobowych, którymi mogłaby uzupełniać straty na froncie i nie ma już tych, którzy mogliby obejmować sprzęt płynący z Zachodu i na nim się szkolić”.

„Obawiam się że Zełenski i jego ekipa pogodzili się z klęską i teraz na ołtarzu ofiarnym kładą głowę generała Załużnego, oskarżając generała między innymi o przegraną operację w Zaporożu” — komentuje dalej generał i wieszczy, że „zapewne po wojnie dowiemy się, dlaczego prezydent Ukrainy uparł się właśnie na ten kierunek”, jego zdaniem „od początku był strategicznym błędem”.



„Jeśli ktokolwiek jest sprawcą klęsk armii ukraińskiej na froncie, to jest to Zełenski i jego otoczenie, skutecznie blokujące wszystkie działania i decyzje wzmacniające armię” — konkluduje emerytowany wojskowy. „Wszelka pomoc materialna, która teraz spłynie do Ukrainy, jest mocno spóźniona i nie zmieni ona już losów wojny. Dotkliwy brak żołnierzy zmusza ukraińskie dowództwo do przechodzenia do obrony, bez szans na jakiekolwiek działania ofensywne. Ta sytuacja tylko przybliża Kijów do decyzji o szukaniu rozwiązań zmierzających do zakończenia działań zbrojnych” — przewiduje gen. Waldemar Skrzypczak.

Konflikt prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z gen. Wałerijem Załużnym

Konflikt między prezydentem Ukrainy o głównym dowódcą armii tlił się od lata 2022, a zaostrzył po fiasku ukraińskiej kontrofensywy. Otwarcie o różnicy zdań zaczęto mówić po wywiadzie, którego gen. Załużny udzielił brytyjskiemu dziennikowi „The Economist”. Wojskowy mówił w nim m.in., że wojna Rosji z Ukrainą weszła w fazę pozycyjną, a jest to korzystne dla Rosji, ponieważ daje jej czas i możliwości na odzyskanie sił.