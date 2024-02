Gen. Roman Polko o dymisji Wałerija Załużnego: Wołodymyr Zełenski niszczył jedność dowodzenia

Według generała „innym bezpodstawnym i propagandowym działaniem było zwolnienie wszystkich obwodowych szefów komend uzupełnień, odpowiedzialnych za pobór do armii”. Jego zdaniem posunięcie to „nie tylko nie poprawiło rotacji i poboru nowych żołnierzy, lecz jeszcze bardziej sparaliżowało system”. — Ambicje polityczne i spory nie powinny dominować w czasie wojny, ponieważ są rozgrywane przez rosyjską propagandę — podsumował Roman Polko.



Konflikt Wołodymyra Zełenskiego z Wałerijem Załużnym

Konflikt między prezydentem Ukrainy o głównym dowódcą armii tlił się od lata 2022, a zaostrzył po fiasku ukraińskiej kontrofensywy. Otwarcie o różnicy zdań zaczęto mówić po wywiadzie, którego gen. Załużny udzielił brytyjskiemu dziennikowi „The Economist”. Wojskowy mówił w nim m.in., że wojna Rosji z Ukrainą weszła w fazę pozycyjną, a jest to korzystne dla Rosji, ponieważ daje jej czas i możliwości na odzyskanie sił.

Zdaniem komentatorów pierwotną przyczyną niechęci administracji Zełenskiego, jak i samego prezydenta do Załużnego są różnice w sposobie prowadzenia wojny między wojskowymi i cywilami. Generał opowiadał się za przejściem do „strategicznej obrony”, podczas gdy prezydent i skupieni wokół niego politycy chcieli prowadzenia ofensywy, aż do zwycięstwa. Jednak to Załużny miał do tej pory rację — to on chciał umocnienia granicy i ogłoszenia mobilizacji tuż przed wybuchem wojny. On też sprzeciwił się wysadzeniu mostów na Dnieprze w Kijowie, co sugerowali politycy.