Trybunał w Hadze: Izrael ma wszelkimi środkami zapobiegać ludobójstwu w Gazie

Trybunał nie orzekł na tym etapie co do istoty sprawy wniesionej przez Republikę Południowej Afryki – czy w Gazie doszło do ludobójstwa – ale przeważająca większość spośród 17 sędziów orzekających w sprawie głosowała w piątek za wprowadzeniem środków nadzwyczajnych.

Reklama

Wydając orzeczenie tymczasowe, sąd stwierdził, że Izrael musi podjąć wszelkie środki, aby zapobiec ludobójstwu.

Czytaj więcej Polityka RPA oskarża Izrael. Czy to ludobójstwo? RPA oskarża Izrael przed ONZ-owskim sądem o ludobójstwo w Strefie Gazy. Przede wszystkim chce wymusić przerwanie izraelskiej operacji wojskowej.

Trybunał nie nakazał jednak zaprzestania działań wojennych w Gazie, gdzie od rozpoczęcia wojny 7 października w wyniku izraelskiej akcji wojskowej zginęło ponad 26 000 Palestyńczyków.

MTS będzie kontynuował dochodzenie w sprawie ludobójstwa

Wydając wyrok, prezes Trybunału Joan E Donoghue stwierdziła, że istnieją wystarczające dowody sporne, aby sprawa o ludobójstwo była kontynuowana. Do czasu wydania ostatecznego orzeczenia, stwierdziła, że sąd „jest zdania, że Izrael musi podjąć środki leżące w jego mocy, aby zapobiec bezpośredniemu i publicznemu podżeganiu do ludobójstwa oraz je ukarać”.