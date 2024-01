Przychodzi oto okrutna refleksja, że nastała zupełnie nowa era wojen, że jeżeli nad tym natychmiast nie zapanujemy, to koniec jest bliski. Bliższy niż sądzimy. Duma światowej praworządności – trybunały i sądy powołane, by czuwać nad kręgosłupem moralnym świata – niczego nie załatwiają. Wkrada się relatywizm. Ludzie wymyślają ideologie, by sięgnąć po to, czego pragną, zupełnie nie myśląc o konsekwencjach. Historia niczego nas nie uczy.

Świat osłania Hamas

W Polsce niewiele mówi się o sytuacji w Izraelu. Zatem kilka faktów i pytanie najważniej: Co dzieje się z porwanymi ludźmi? Po tygodniowym zawieszeniu broni w końcu listopada ubiegłego roku i uwolnieniu części zakładników, nadal w sieci tuneli, które tworzą podziemną infrastrukturę Gazy, pozostaje 136 osób. Miasto ukryte głęboko pod ziemią jest efektem finansowania grupy terrorystycznej Hamas przez sprawiedliwy zachodni świat. Tunele zaskakują imponującą długością i jakością wykonania. Wprawdzie dotacje nie zostały użyte zgodnie z przeznaczeniem, ale tego już nikt nie drąży.

Z ostatnich doniesień wynika, że negocjacje ponownie ruszyły, a Hamas wydaje się prowadzić je w panice

Wracając do zakładników – po tak długim czasie niewoli nie wszyscy żyją. Reszta, bez dostępu światła i powietrza, utraciła poczucie czasu. Doświadcza niewyobrażalnej traumy. Ciągną się rozmowy na temat uwolnienia porwanych. To, co udało się wynegocjować w ostatnich dniach, to jedynie dostarczenie leków. Egipt, Katar i Stany Zjednoczone – mediatorzy między Izraelem a Hamasem – po wielotygodniowym impasie wrócili do rozmów na temat powrotu porwanych. Jednak na krótko.

W Gazie pod osłoną ludzkich ciał

Powód: ważne wydarzenie z początku roku. W Bejrucie, stolicy Libanu, zginął zastępca przywódcy Hamasu Saleh al-Arouri, współtwórca jego militarnego ramienia i dowódca sił na Zachodnim Brzegu. Izrael oficjalnie nie przyznał się do zamachu, ale rozmowy zostały wstrzymane. Izraelskie wojsko wkrótce po tym wydarzeniu ogłosiło, że wie, gdzie przebywa lider Hamasu Yahya Sinwar. Najprawdopodobniej główny dowodzący atakiem z 7 października. Otóż, jak się sądzi, namierzony został w tunelu, szczelnie otoczony zgrupowaniem ludzkich ciał. Nic nowego, ale to bardzo skuteczna taktyka, bo tym razem ludzkim tworzywem ochronnym są zakładnicy.