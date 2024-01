RPA oskarża Izrael. Czy to ludobójstwo?

Podkreślali, że zniszczenie Palestyńczyków w Strefie było zamiarem rządu izraelskiego, a nie „Żydów czy obywateli Izraela”. I że izraelskim zapewnieniom o dążeniu do minimalizowania ofiar wśród ludności cywilnej przeczy używanie wielkich bomb do ataków w rejonach, które miały być bezpiecznymi strefami. RPA uważa, że polowanie na Hamas nie usprawiedliwia ciągłych bombardowań, odcinania wody, prądu, dostaw żywności.

– Największy w historii pokaz hipokryzji – komentował po zakończeniu w czwartek posiedzenia izraelski MSZ, nazywając RPA „prawnym ramieniem Hamasu, organizacji terrorystycznej”.

Trybunał nie ma policji

Kiedy trybunał wyda wyrok? To może potrwać nawet lata. RPA chce jednak, by ONZ-owski sąd w Hadze pilnie nakazał wstrzymanie działań wojennych do czasu ogłoszenia wyroku w sprawie tego, czy w Gazie doszło do ludobójstwa. Zdaniem ekspertów decyzja w tej sprawie może zapaść do końca stycznia.

W Gazie w ciągu ponad trzech miesięcy zginęło, według danych palestyńskich, ponad 23 tys. ludzi, głównie kobiet i dzieci

Izrael zapewne by się do niej nie zastosował, tak jak to wcześniej uczyniła Rosja, przy podobnym wniosku dotyczącym ataku na Ukrainę. Decyzja Trybunału jest co prawda prawnie obowiązująca, ale nie ma on jak jej wymusić, nie ma policji czy wymiaru sprawiedliwości. Ale RPA i inne wspierające ją kraje liczą na zwiększenie międzynarodowego nacisku na Izrael.