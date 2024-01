Irański atak na „kwatery Mosadu”. Teheran testuje Zachód

Izrael zajęty interwencją w Gazie nie komentuje tych wydarzeń.

Celem jest chaos

Jest dla wszystkich jasne, że irańskie ataki przy użyciu rakiet balistycznych komplikują i tak niezwykle napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie.

Iran jako nieprzejednany wróg państwa żydowskiego nie bierze bezpośredniego udziału w atakach na Izrael czy na USA. Czyni to za pośrednictwem swych sojuszników w regionie, głównie Hezbollahu w Libanie oraz bojowników Huti w Jemenie, nie mówiąc o palestyńskim Hamasie. Nie oznacza to, że wszystkie tego rodzaju akcje są inicjowane przez Teheran, jednak bez irańskiego wsparcia aktywność sojuszników nie byłaby możliwa.

Amerykańskie oddziały na północy Syrii oraz kontyngent w Iraku były już celem stu ataków, licząc od ataku Hamasu na Izrael w październiku ubiegłego roku. Do tego dochodzą coraz częstsze ataki ruchu Hutich na ważnym szlaku handlowym na Morzu Czerwonym.

– Strategiczny cel Teheranu jest przejrzysty, chociaż oparty na mało realnych przesłankach. Chodzi o doprowadzenie do jak największego chaosu w regionie i wywarcie w ten sposób presji na Amerykanów, tak aby zaangażowanie USA w regionie stało się przedmiotem kampanii wyborczej. Wszystko w nadziei, iż uda się doprowadzić do osłabienia amerykańskiej obecności wojskowej w regionie – przekonuje „Rzeczpospolitą” obserwujący wydarzenia z Bejrutu Nadim Shehadi, były dyrektor Libańsko-Amerykańskiego Centrum Akademickiego w Nowym Jorku.

Przypomina, że to dzięki zdecydowanej postawie Waszyngtonu i znacznemu wzmocnieniu sił na Bliskim Wschodzie po ataku Hamasu na Izrael udało się uniknąć wojny regionalnej na szeroką skalę. Niewiele wskazuje na to, aby miało się to lada dzień zmienić.