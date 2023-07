Od czasu upadku puczu na Białoruś przybyły tysiące najemników Prigożyna

Eksperci z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) uważaja jednak, że przebywający na Białorusi najemnicy nie mogą zagrozić Ukrainie i Polsce.

„Nic nie wskazuje na to, by bojownicy Wagnera na Białorusi mieli ciężkie uzbrojenie niezbędne do przeprowadzenia poważnej ofensywy przeciwko Ukrainie lub Polsce bez znaczącego zbrojenia” – przekazał think tank w niedzielnym oświadczeniu.