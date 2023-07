Łukaszenko w rozmowie z Putinem: Wagnerowcy chcą jechać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa

Czytaj więcej Polityka Putin i Łukaszenko spotkają się po ostrzeżeniu Rosji przed agresją na Białoruś Prezydent Rosji Władimir Putin i białoruski przywódca Aleksander Łukaszenko spotkają się w niedzielę, poinformował Kreml, dwa dni po tym, jak Moskwa ostrzegła, że jakakolwiek agresja przeciwko jej sąsiadowi i najwierniejszemu sojusznikowi zostanie uznana za atak na Rosję.

- Widzieliśmy to sześć miesięcy temu. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Jest to dla nas nie do przyjęcia. Oderwanie zachodniej Ukrainy, rozczłonkowanie Ukrainy i przekazanie ziem Polsce jest nie do przyjęcia. A jeśli jest to konieczne dla zachodniej ludności Ukrainy, to oczywiście będziemy ich wspierać. Proszę o przedyskutowanie i rozważenie tej kwestii. Oczywiście chciałbym, abyście nas w tym wsparli. Jeśli będzie takie wsparcie i zachodnia Ukraina poprosi o taką pomoc, to oczywiście udzielimy pomocy i wsparcia zachodniej ludności Ukrainy - mówił.

Łukaszenko wspomniał o rozmieszczeniu polskiego wojska w pobliżu granicy z Białorusią.

- Jedna z polskich brygad znajduje się obecnie 40 kilometrów od Brześcia, a inna - około 100 kilometrów od Grodna - powiedział.