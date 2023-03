Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 393 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wartość zniszczonej przez Rosjan na Ukrainie infrastruktury przekroczyła 140 mld dolarów.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi odpowiedzialny za eksport sprzętu wojennego Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO).

Zdjęcia zauważyli na ukraińskich stronach internetowych dziennikarze dziennika " Neue Zürcher Zeitung" (NZZ). Jedno zostało zrobione przez hiszpańskiego fotografa wojennego José Colóna i pokazuje podejrzany samochód pancerny Mowag przed centrum kulturalnym małego miasteczka Chasiv Yar na wschodzie Ukrainy, kilka kilometrów za linią frontu w pobliżu Bachmutu. Drugie zdjęcie pojazdu, rozpoznawalnego po nadwoziu i lusterkach bocznych, zostało zrobione przez francuską agencję prasową AFP 18 marca w ogarniętym walkami mieście Awdijiwka i opublikowane kilka dni temu. Nie jest jasne, czy to ten sam pojazd.

"Ze zdjęć udostępnionych przez media na ukraińskiej stronie internetowej „trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek wiarygodne wnioski na temat rodzaju pojazdu i jego lokalizacji”, przekazał SECO w czwartek.

Rzetelna identyfikacja pojazdów byłaby możliwa na podstawie numeru podwozia, ale jego sprawdzenie nie było możliwe.



Według SECO, dotychczasowe śledztwo wykazało, że pod koniec czerwca 1990 roku firma Mowag z siedzibą w Kreuzlingen w północno-wschodniej Szwajcarii wyeksportowała do armii duńskiej łącznie 36 pojazdów opancerzonych Eagle I. Eksport odbywał się zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą o materiałach wojennych.

Dania zobowiązała się do niereeksportowania pojazdów do krajów trzecich bez zgody Szwajcarii. W dniu 17 grudnia 2012 r. Dania wystąpiła o pozwolenie na reeksport 27 pojazdów do niemieckiej firmy prywatnej, na co Szwajcaria zezwoliła 5 kwietnia 2013 r.

Niemiecka firma, podobnie jak wcześniej Dania, zobowiązała się nie reeksportować pojazdów. Na prośbę SECO i MSZ duńskie władze potwierdziły, że nie przekazały żadnego pojazdu Eagle scout bez zgody Szwajcarii.

Szwajcaria jest obecnie w kontakcie z Niemcami, poinformowało w czwartek SECO, dodając, że nie jest jasne, kiedy te wyjaśnienia zostaną zakończone.

Ustawa o materiałach wojennych zabrania przekazywania uzbrojenia państwom w konflikcie zbrojnym. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę budzi ona kontrowersje w Szwajcarii. Rząd kilkakrotnie potwierdzał zakaz transferów, mimo międzynarodowych nacisków.