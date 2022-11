06:54 Pociąg z Korei Północnej przekroczył granicę z Rosją. W wagonach broń?

Ze zdjęć satelitarnych wynika, że pociąg z Korei Północnej wjechał na terytorium Rosji. Zdaniem Amerykanów w wagonach znajdują się pociski, które mogą trafić na Ukrainę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pociąg z Korei Północnej wjechał do Rosji. Amerykanie informowali o dostawie broni W piątek pociąg z Korei Północnej przekroczył granicę z Rosją, dwa dni po tym, jak Stany Zjednoczone ogłosiły, że mają informacje wskazujące na to, że Pjongjang potajemnie dostarcza Rosji pociski artyleryjskie.

06:28 Rosyjskie siły okupacyjne splądrowały muzeum sztuki w Chersoniu

Pod pozorem "ewakuacji" uzbrojeni mężczyźni ubrani po cywilnemu splądrowali w ciągu czterech dni chersońskie Muzeum Sztuki im. Ołeksija Szowkunenki - poinformowała administracja muzeum w poście na Facebooku.

Między 31 października a 3 listopada rosyjskie siły okupacyjne i rosyjscy współpracownicy wynosili "wszystko, co widzieli, wszystko, co mogli dosięgnąć", bez odpowiedniego pakowania dzieł do transportu.

06:17 Rosja zaatakowała Winnicę dronami kamikadze

Gubernator obwodu winnickiego Serhij Borzow poinformował, że Rosja zaatakowała Winnicę dronami kamikadze produkcji irańskiej Shahed-136. Nie podał dalszych szczegółów ataku.

06:05 Zełenski: Jesteśmy gotowi na pokój. Na sprawiedliwy i uczciwy pokój

- Poszanowanie Karty Narodów Zjednoczonych, poszanowanie naszej integralności terytorialnej, szacunek dla naszego narodu i należyta odpowiedzialność za terror - czyli ukaranie wszystkich winnych i pełna rekompensata ze strony Rosji za wyrządzone nam szkody - to zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zagwarantuje pokój na Ukrainie.

05:57 Podsumowanie piątkowych wydarzeń