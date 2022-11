Co zamiast serwisu Elona Muska? Pięć możliwych alternatyw dla Twittera

Kiepska atmosfera wokół Twittera skłania użytkowników do szukania alternatyw dla niebieskiego ptaka Elona Muska. O to pięć niekoniecznie oczywistych serwisów, które mogą go zastąpić w zależności od potrzeb.