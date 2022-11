- Mój apel do całego świata, a szczególnie do G7 i G20. Uważam, że kraje G20 powinny wycofać zaproszenie Putina do odwiedzenia Bali. Bo gdy on będzie wypoczywał na Bali, Ukraińcy, cywile będą zabijani przez rosyjskie wojska - podkreślił Poroszenko, lider partii Europejska Solidarność.

- Miejsce Putina nie powinno być na Bali. Putin powinien znaleźć się w Hadze, a sąd powinien wsadzić go za kratki. I to powinno być wspólne stanowisko państw G20, w tym, nawiasem mówiąc, Chin i Indii, bo ich rola jest teraz bardzo ważna dla zakończenia wojny - powiedział Poroszenko.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w tym tygodniu, że w przypadku obecności Władimira Putina nie weźmie udziału w szczycie G20 w Indonezji.

- Nie śledzę udziału innych członków G20. Moje osobiste stanowisko – i Ukrainy – było takie, że jeśli przywódca Federacji Rosyjskiej weźmie udział w szczycie, to Ukraina nie będzie w nim uczestniczyć – powiedział prezydent Ukrainy dziennikarzom w czwartek.