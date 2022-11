07:21 Podolak: Obecność Putina na szczycie G20 wyśle ​​zły sygnał globalnym elitom

Obecność Władimira Putina na szczycie G20 będzie „wyśle zły sygnał dla globalnych elit politycznych” - ocenił Mychajło Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. „Minęliśmy punkt zwrotny: Kto popełnia ludobójstwo na Ukrainie, musi być wyrzutkiem, odizolowanym od cywilizowanego świata. Nadal nie jest za późno, żeby to naprawić” - napisał na Twitterze.

06:52 Pomnik Lenina wrócił do Melitopola

Zdemontowany przez ukraińskie władze pomnik Włodzimierza Lenina „wrócił na swoje miejsce w Melitopolu” - powiedział Władimir Rogow, przedstawiciel okupacyjnych władz w obwodzie zaporoskim. Demontaż miał miejsce siedem lat temu.



06:25 Zełenski spodziewa się „dobrych wiadomości” ws. obrony powietrznej

- W najbliższych tygodniach spodziewamy się dobrych wiadomości dotyczących obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dla Ukrainy - powiedział w sobotę, w swoim wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy. Przy okazji zwrócił uwagę, że w sobotę po raz pierwszy przedstawiciel Iranu potwierdził, że kraj ten przekazał Rosji partię dronów. Minister spraw zagranicznych Hosejn Amirabdollahian zastrzegał, że bezzałogowce trafiły do Rosji jeszcze przed 24 lutego, czyli przed rozpoczęciem agresji na Ukrainę. Zaprzeczył, by były one wciąż dostarczane.

- Postanowili przyznać, że dostarczali drony dla rosyjskich terrorystów. Ale nawet w tym przyznaniu kłamali - skomentował Wołodymyr Zełenski. - Codziennie zestrzeliwujemy co najmniej dziesięć irańskich dronów, a reżim irański twierdzi, że rzekomo przekazał ich niewiele, a w ogóle to przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę. Tylko w ciągu jednego dnia wczoraj zniszczono 11 "Shahedów". Wiemy na pewno, że irańscy instruktorzy uczyli rosyjskich terrorystów, jak używać dronów, a Teheran w ogóle o tym milczy - mówił prezydent Ukrainy.

- Jeśli Iran nadal będzie kłamać o rzeczach oczywistych, oznacza to, że świat dołoży jeszcze większych starań w celu zbadania współpracy terrorystycznej między reżimami rosyjskim i irańskim oraz tego, ile Rosja płaci Iranowi za taką współpracę - dodał Zełenski.



05:59 Zapis sobotniej relacji

Wydarzenia z 255. dnia wojny Rosji z Ukrainą można prześledzić w naszej sobotniej relacji.