Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 256 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Wiemy, na co szykuje się wróg. Odpowiemy i nadal będziemy wyzwalać naszą ziemię - zapowiedział w swoim sobotnim wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski, po spotkaniu Sztabu Naczelnego Wodza.

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński prezydent odniósł się do swej niedzielnej rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Przekazał, że omówiono kwestię "zwiększenia presji na reżim irański", którego "współudział w rosyjskim terrorze musi zostać ukarany".

Zełenski zapowiedział, że Ukraina poruszy tę sprawę nie tylko podczas rozmów ze swymi "tradycyjnymi" partnerami. - Cały świat będzie wiedział, że reżim irański pomaga Rosji przedłużyć tę wojnę, a tym samym przedłużyć skutki zagrożeń dla świata, wywołanych przez wojnę - mówił prezydent Ukrainy.

- Gdyby nie irańskie dostawy broni dla agresora, bylibyśmy teraz bliżej pokoju - ocenił. Zaznaczył, że oznaczałoby to "bliższe rozwiązanie kryzysu żywnościowego" oraz "kryzysu kosztów życia".

- Dlatego absolutnie każdy, kto pomaga Rosji przedłużyć tę wojnę, powinien być wraz z nią odpowiedzialny za konsekwencje tej wojny - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent przekazał, że w niedzielę Rosjanie użyli na Ukrainie irańskich dronów ofensywnych. Podał, że część maszyn została strącona, ale niektóre trafiły w cele.

- Oceniamy, że państwo terrorystyczne koncentruje siły i środki do ewentualnego powtórzenie masowych ataków na naszą infrastrukturę, przede wszystkim energetyczną. Do tego w szczególności Rosja potrzebowała irańskich pocisków. Przygotowujemy się do odpowiedzi - oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił też w wystąpieniu, że w obwodzie donieckim trwają "bardzo poważne ataki" wojsk rosyjskich. Dodał, że "wróg ponosi tam poważne straty". Wołodymyr Zełenski podziękował żołnierzom jednej z ukraińskich brygad za odwagę podczas walk w rejonie Awdijiwki.