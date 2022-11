Informację o przygotowaniach przekazał w niedzielę dziennik „The New York Times”, podkreślając, że sytuacja jest „tragiczna”, ponieważ „​​40 procent ukraińskiej infrastruktury energetycznej uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu”. Według amerykańskiej gazety pracownicy komunalni przygotowują też tysiąc schronów grzewczych dla mieszkańców. Większość z nich znajduje się w placówkach edukacyjnych, ale władze proszą, aby nie podawać ich dokładnej lokalizacji, aby nie stały się celem dla Rosjan.



Aby zapobiec całkowitej awarii sieci, w sobotę ukraińskie władze poinformowały oficjalnie, że nadal będą wprowadzać przerwy w dostawach energii w siedmiu regionach. Problemy Ukrainy z energią są efektem bombardowania na dużą skalę krytycznej infrastruktury energetycznej w całym kraju. O takiej taktyce, jak twierdzą analitycy, miał zdecydować prezydent Rosji Władimir Putin, po tym, gdy jego żołnierze zanotowali serię porażek na froncie.

„Szkody spowodowane rosyjskimi atakami przysporzyły dodatkowych cierpień ukraińskim cywilom i zmusiły urzędników do liczenia się z możliwością, że dalsze zniszczenia mogą uniemożliwić im świadczenie podstawowych usług” - pisze „NYT”.

- Wiemy, że jeśli Rosja będzie kontynuowała takie ataki, możemy stracić cały nasz system elektroenergetyczny – powiedział w wywiadzie Roman Tkaczuk, dyrektor ds. bezpieczeństwa kijowskich władz. Według niego informacja o tym, że sieć jest na skraju awarii, powinna pojawić się z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem. Jeśli do tego dojdzie, jak powiedział Tkaczuk, „zaczniemy informować ludzi i prosić ich o wyjazd”.

Zdaniem Tkaczuka obecnie sytuacja nie jest krytyczna i nic nie wskazuje na to, by duża liczba cywilów miała wyjeżdżać z Kijowa. Rozmówca, na którego powołuje się „NYT” zastrzegł, że może się to szybko zmienić, gdyby niedostępne stały się podstawowe usługi. - Jeśli nie będzie prądu, nie będzie wody ani odprowadzania ścieków – powiedział. - Dlatego obecnie administracja rządowa i miejska podejmuje wszelkie możliwe środki, aby chronić nasz system zasilania - zapewnił.