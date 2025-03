Jacek Nizinkiewicz: PiS nie odpowiada na ważne pytania ws. śmierci Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek przez lata była najbliższą współpracowniczką Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS miał z nią kontakt do końca, nawet gdy zeznawała w sprawie, która może go obciążyć. Co „pani Basia” wiedziała i co powiedziała śledczym?