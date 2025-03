Kaczyński zapowiedział „działania prawne” w tej sprawie. – Rozmowy z adwokatem prowadziły do pewnych konkluzji, co do działań prawnych, które podejmiemy już od poniedziałku. Będziemy tutaj bardzo konsekwentni – powiedział. – Na pewno tego nie przepuścimy. Zdaję sobie sprawę, że ruszy huraganowy atak i okaże się zaraz, że ktoś inny jest winien, bądź my jesteśmy winni. Bo jesteśmy winni w ogóle za to, że istniejemy. To jest ta największa wina – przekonywał. Jego zdaniem „z całą pewnością jest tutaj również podstawa do wszczęcia postępowań o charakterze karnym”.



Barbara Skrzypek nie żyje. Jak zareagowali politycy PiS

Prezesowi partii wtórują inni politycy PiS. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził na platformie X, że Barbara Skrzypek to „pierwsza ofiara niekończących się opresji wobec opozycji”, a 66-latka została „zaszczuta przez obecną władzę” i była „ciągana po prokuraturach, przesłuchiwana godzinami”. Karol Nawrocki, „obywatelski” kandydat PiS na prezydenta RP, ocenił, że w tej sprawie „prokuratura po raz kolejny daje dowód swojej politycznej, nie społecznej, gorliwości”.

„W Polsce, o którą wspólnie walczymy, nikt nie może zostać zgnieciony przez potężny aparat władzy. Tak nie wygląda demokracja. Nikt nie może stać się ofiarą tylko dlatego, że tak stanowią cele postawione przez polityków w akcie zemsty” – napisał Nawrocki na X. „Czas wyjść na ulicę!” – zaapelował z kolei eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński.



Śmierć Barbary Skrzypek. Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie

W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Prokuratura Okręgowa w Warszawie przyznała, że Barbara Skrzypek została przesłuchana w charakterze świadka w środę 12 marca 2025 r. „Przesłuchanie trwało około 4 godzin, rozpoczęło się o godz. 10.00, w trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę dla odpoczynku. W przesłuchaniu prowadzonym przez prokuratora referenta, uczestniczyli pełnomocnicy pokrzywdzonego. Do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik świadka, albowiem nie wymagał tego interes świadka, który nie był przesłuchiwany z pouczeniem o uprawnieniach wynikających min. z dyspozycji art. 183 kpk.” – napisano w komunikacie, zaznaczając, że „przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze, żadna z osób uczestniczących nie składała do protokołu uwag, zastrzeżeń ani wniosków o sprostowanie protokołu”.

Prokuratura zapowiedziała również, że „łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy”.