Zapał do mówienia o zamachu stanu szybko się wypalił

Mimo to, na początku PiS zaangażował się, z zapałem godnym lepszej sprawy, w opowieści o zamachu stanu. Po kilku dniach równie szybko się z tej narracji wycofał. Zaczął mówić o innych sprawach, organizować konferencje na inne tematy. Jakże to? Czy może być coś ważniejszego, od podejrzenia próby obalenia polskiej konstytucji? Coś mającego większą powagę niż oskarżenie o dokonanie zamachu stanu?

A może po prostu w Polsce można powiedzieć zupełnie wszystko i nie ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji? Można przez tydzień opowiadać o przewrocie, zamachu stanu, a potem jakby nigdy nic zostawić ten temat i zająć się czymś innym? Bo po prostu okazało się, że wyborcy nie wierzą w to, że mamy do czynienia z zamachem stanu, więc chowamy ten wniosek do szuflady i udajemy, że nikt nic na ten temat nie mówił?

Czy w Polsce można powiedzieć wszystko bez żadnych konsekwencji?

To jednak prowadzi do strasznej dewaluacji słów. Skoro powiedzieć można wszystko, postawić dowolne oskarżenie, to słowa przestają cokolwiek w polityce znaczyć. Jeśli premier Tusk może wyjść na mównicę i oskarżyć, że PiS to rosyjscy zdrajcy, którzy przez osiem lat służyli interesom Moskwy, a potem wrócić do codziennej polityki, to znaczy, że nawet taki zarzut nic nie znaczy, jest tylko politycznym zagraniem. Jeśli Antoni Macierewicz produkuje za rządów PiS państwowy dokument, który utrzymuje, że polski prezydent Lech Kaczyński został zabity przez Rosjan i nic się dalej nie dzieje, to znaczy, że zgadzamy się na tę dewaluację. A opowieść o zamachu stanu jest niestety kolejnym potwierdzeniem tej szkodliwej tendencji.

A więc, panowie i panie z PiS, co dalej z tym zamachem stanu?