Czytaj więcej Polityka Groźby wobec Jerzego Owsiaka. Wicepremier mówi o cofnięciu koncesji dla TV Republika Osoba, która wygłaszała groźby w kierunku Jurka Owsiaka powiedziała, że była zainspirowana tym, co usłyszała w TV Republika, była zainspirowana szczuciem - mówił w rozmowie z TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Przed wielkim finałem WOŚP już jest sukces

Kurski z PiS nie potrafili stworzyć niczego na miarę WOŚP, potrafili tylko niszczyć to, co jest. Szczęśliwie nie udało się im zniszczyć Orkiestry. Na dzień przed 33. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak zwracając się do prawicowych mediów, takich jak TV Republika czy wPolsce24 podkreślił, że obecnie na WOŚP zadeklarowane jest ponad 38 mln zł, czyli o 5 mln więcej niż rok temu o tej samej porze. To sukces podwójny. Jeszcze większym będzie, jeśli akcja przebiegnie bezpiecznie, a każdy będzie mógł wspierać potrzebujących w dowolny sposób, bez przenoszenia politycznych podziałów na dobroczynność.