Mirosław Żukowski: Iga Świątek wchodzi w dorosłość. Na zwolnieniu warunkowym

System antydopingowy to dziś materia bardzo skomplikowana, dla przeciętnego kibica sportu praktycznie wiedza tajemna (niestety – dla wielu dziennikarzy też). Otrzymuje on sprzeczne sygnały i tak naprawdę musi na własną rękę decydować, kogo podziwiać, a komu odmówić sympatii.

Na razie wydaje się, że przypadki Sinnera i Świątek wiarygodności tenisa mocno nie podkopały, ale to nie oznacza spokoju dla tych, którzy rządzą z jednej strony sportem, i z drugiej kontrolą dopingu. Kibic beztroski oczywiście przy tenisie pozostanie bez względu na to, jak zakończą się dopingowe sprawy jego gwiazd.

Włoch przyznawał, że z niepokojem czekał na to, jak przyjmą go kibice w pierwszym meczu po upublicznieniu wpadki i odetchnął z ulgą, gdy przyjęli go dobrze. Pod tym względem Świątek też nie miała problemów, choć o tym, jak to naprawdę wyglądało, najlepiej świadczy jej uwaga podczas wywiadu w TVN 24. Gdy prowadząca rozmowę Anita Werner przypomniała jej, że ma dopiero 23 lata, tenisistka ripostowała: „A czuję się, jakbym miała 40”.

Dla Igi Świątek skończył się czas młodzieńczej euforii

W przedsezonowych dywagacjach tenisowych fachowców na temat tego, czy Iga Świątek wróci na pierwsze miejsce w światowym rankingu, czy nowy trener Wim Fissette usubtelni jej grę, czy znowu będzie królową Paryża padło wiele mądrych oraz mniej mądrych słów, podczas gdy tak naprawdę ważne jest tylko jedno: Iga musi mieć znów 23 lata.