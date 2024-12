Poza tym premier nie jest konsekwentny. Równie stanowczo nie reaguje, kiedy PSL sprzeciwia się związkom partnerskim czy aborcji. Wówczas jego komunikat brzmi zupełnie inaczej: sprowadza się raczej do prośby o zrozumienie sytuacji i deklaracji szczerych chęci.

Po drugie rozliczeni mają być wyłącznie koalicjanci, a nie premier. To prawda: PSL, Polska 2050 i Lewica z rządu nie wyjdą. Bo i jaką mają alternatywę? Ale KO ma osoby wagonik, czy jedzie raczej na tym samym wózku?

Rozliczenia nie będą głównym tematem poruszanym przy świątecznym stole

Wreszcie, po trzecie, rozliczenia nie będą głównym tematem poruszanym przy świątecznym stole. Ani podczas kampanii. To prawda, na Twitterze premier zwraca się wyłącznie do żelaznego elektoratu, ale to wciąż za mało, by rządzić. Zresztą za chwilę głównym symbolem rozliczeń będzie wieniec, który szarpał Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy: każda kolejna komisja śledcza, okazuje się dla koalicji rządzącej skórką od banana. Jak to ma naprawić Rzeczpospolitą trudno stwierdzić.



Dexter, bohater popularnej w latach 90. kreskówki, próbował nauczyć się języka francuskiego przez sen: położył się ze słuchawkami na uszach, ale taśma się zacięła i opanował wyłącznie jeden zwrot: omlet z serem („omelette de fromage”). Zrobił na tym nawet spektakularną karierę (został popularnym wśród nastolatków celebrytą), ale w końcu ją stracił, a przede wszystkim bardzo się zmęczył. Jeśli premier, pytany o godzinę, będzie wkrótce odpowiadał: „Rozliczymy PiS”, to znajdzie się w podobnym położeniu. To żadna nowa energia. Szybko się zapomina, że PiS przegrał również dlatego, że mówił głównie o Tusku.



Widzieliśmy to zresztą w USA: roztaczano przed wyborcami demokratów wizję Donalda Trumpa wyprowadzanego z rezydencji Mar-a-Lago w kajdankach, podczas gdy żadne postępowanie nie dało takiego wyniku, a polityczny Święty Graal leżał zupełnie gdzieś indziej.