Sprawa decyzji PKW: O czym muszą pamiętać obecnie rządzący?

Cała sprawa po raz kolejny pokazuje, jak ważne jest ukształtowanie na nowo instytucji pełniących rolę bezpieczników w taki sposób, by były one znów niezależne od tymczasowych większości parlamentarnych, a co więcej – by doprowadzić do konsensusu po obu stronach politycznej barykady, że są one rzeczywiście niezależne. Bo jeśli tego ostatniego nie będzie, to na reformy obecnej większości odpowiedzią będzie kontrreforma po dojściu do władzy obecnej opozycji. I wtedy polskie państwo zawsze będzie działać zgodnie z logiką „teraz my”. A PiS właśnie się przekonał, że po każdym „my” przychodzą „oni”. Rządząca obecnie koalicja też musi o tym pamiętać.