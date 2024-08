Decyzja nie jest jednak prawomocna i przysługuje od niej skarga do Sądu Najwyższego, który będzie miał 60 dni na jej rozpatrzenie. Skargę rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której status jest kwestionowany.

– Na pewno jest to precedensowa decyzja, ale trzeba poczekać, jak do tego podejdzie SN. Mam nadzieję, że jak mówił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, to dzisiejsze rozstrzygnięcie będzie jakimś sygnałem do tego, by nie wykorzystywać w ten sposób zasobów publicznych na cele kampanii. Jednak realnie patrząc, uważam, że bez zmiany przepisów się nie obejdzie – mówi Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.

Krytycznie natomiast decyzję PKW ocenia mec. Dariusz Lasocki, były członek PKW, wskazany przez PiS.

– W przeciwieństwie do wcześniejszych przypadków zakwestionowania sprawozdań finansowych, czy to PSL, czy Nowoczesnej, w tym przypadku chodzi o sytuację, w której pełnomocnik finansowy nie przyjmował środków na rachunek komitetu wyborczego, a te środki gdzieś „wirowały” wokół – mówi mec. Lasocki.

Dodaje, że normy mówią o „pozyskaniu środków komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów”.

– Ja nie za bardzo rozumiem, na podstawie czego członkowie PKW odrzucili sprawozdanie. Moim zdaniem uzasadnienie postanowienia będzie trudne, a wręcz karkołomne, bo musi się w nim znaleźć szczegółowe wyjaśnienie i obliczenia co do złotówki.