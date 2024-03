Czy wyborcom PO spodoba się niewdzięczność wobec Donalda Tuska

Ale im dłużej trwa protest, tym sytuacja staje się bardziej złożona. Z jednej strony zwolennicy koalicji rządzącej są świadomi tego, że ich rząd poszedł na ustępstwa. Donald Tusk w rozmowach z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen uzyskał sporo – między innymi stępienie ostrza polityki klimatycznej dla rolnictwa.

Dla sympatyków koalicji 15 października to więc negocjacyjny sukces „ich” premiera, z którego są dumni. Rolnicy jawią się sympatykom PO i innych partii koalicji jako niewdzięcznicy niepotrafiący docenić wysiłku polskiego rządu ani talentów negocjacyjnych jego szefa. Jeśli więc mimo ustępstw ze strony rządowej rolnicy będą protestować dalej, sympatie społeczne będą się odwracać.

Protesty utrudniają życie tysiącom zwykłych Polaków

Tym bardziej, że dochodzi problem zwykłej uciążliwości protestów. W środę pociągi podmiejskie dojeżdżające np. do Warszawy były tak zatłoczone, że nie dało się do nich wsiąść, bo mieszkańcy ościennych gmin metropolii, bojąc się, że utkną w korkach, gremialnie przesiedli się do transportu szynowego. Wiele osób poprosiło o wolne w pracy albo zdecydowało się pracować zdalnie. Ci, którzy wybrali własny samochód, czekali w korkach na blokadach, podczas których doszło do wypadków, również śmiertelnych.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Joanna Ćwiek-Świdecka: Ja w imieniu tych, którzy przez protest rolników nie dojechali do pracy Rolnicze protesty mocno uderzają w osoby mieszkające pod miastami. Od kilku tygodni dojazd do pracy bywa masakrą. To pewnie mało ważne dla protestujących rolników, że gdzieś w szkole na swoją matkę czeka dziecko, dla mnie jednak to bardzo ważne.

To wszystko sprawia, że wahadło społecznych emocji może się jeszcze mocniej przechylić. Już protest rolników pod Sejmem, który zmienił się w bitwę z policją, sprawił, że w społecznej sympatii do rolników zaczęła się tworzyć potężna wyrwa, która robi się coraz większa.