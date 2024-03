20 marca w Polsce rolnicy organizują strajk generalny, blokując ruch w blisko 600 punktach. W przeddzień protestu minister rolnictwa, Czesław Siekierski, rozmawiał w Jasionce z przedstawicielami protestujących rolników.



Rozmowy ministra rolnictwa z protestującymi rolnikami: Z kim 19 marca rozmawiał Czesław Siekierski?

- Brali w nich udział przedstawiciele związków, ale nie wszyscy, brali udział także przedstawiciele organizacji, a właściwie nie organizacji tylko poszczególnych grup protestujących rolników. Nie byli to przedstawiciele wszystkich tych grup tylko te, które w jakiś sposób współpracowały z nami, były upoważnione do rozmów. Przy takim rozproszeniu protestujących, było ponad 250 różnych grup, było trudno wybrać reprezentację - mówił Siekierski. - Była to grupa odpowiedzialna, która w sposób kompetentny wypowiadała się na temat oczekiwań, żądań - dodał.



A czy w czasie rozmów doszło do jakiegoś porozumienia?



Czytaj więcej Drogowy Rolnicza blokada kraju i granic 20 marca Zdesperowani rolnicy domagający się wycofania się Brukseli z zapisów Zielonego ładu, przygotowali na środę 20 marca rekordową liczbę blokad dróg.

- Tak, a jednocześnie to nie są ustalenia, które są bardzo konkretne. Jest to etap pewnego rozpoczęcia rozmów, które dalej należy kontynuować, ustalać, rozmawiać - odparł Siekierski.