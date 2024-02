Aż 54,3 proc. ankietowanych w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” (próba 1067 osób, metoda CATI) z 9–10 lutego 2024 roku „zdecydowanie” zgadza się z postulatami wyrażanymi przez protestujących w Polsce rolników. Protestujący – i o to zapytaliśmy w badaniu – są przeciwni przede wszystkim europejskiemu Zielonemu Ładowi oraz otwarciu unijnego rynku dla produktów z Ukrainy. 22,9 proc. „raczej” zgadza się z postulatami – poparcie łącznie deklaruje więc aż 77,2 proc. ankietowanych w tym badaniu. Co ciekawe, temat jest w pewnej mierze ponadpartyjny – postulaty w „zdecydowany” sposób popiera aż 84 proc. wyborców PiS oraz 34 proc. wyborców koalicji rządzącej.

Reklama

Przeciwników rolniczych postulatów jest znacznie mniej. 7,7 proc. „raczej” ich nie popiera, a tylko 3,1 proc. jest zdecydowanie przeciwnych podejściu rolników do wspominanych wcześniej kwestii. 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Rzeczpospolita

Protesty rolników. Pierwszy poważny problem rządu Donalda Tuska

Sprawy dotyczące rolnictwa to jeden z pierwszych tak poważnych tematów, z którymi musi radzić sobie nowy rząd. W piątek w całej Polsce – w blisko 260 miejscowościach – pojawili się protestujący rolnicy. To jedno z największych takich wydarzeń od lat. „Bez nas będziecie głodni, nadzy i trzeźwi” – to jeden z najczęściej cytowanych przez media tekstów z transparentów. Organizatorami protestu był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Sprawa pojawiła się również w trakcie spotkania Donalda Tuska w Morągu, gdzie Koalicja Obywatelska zainaugurowała swoją kampanię samorządową. Tam również pojawili się protestujący, a Donald Tusk zapowiadał m.in. zmianę podejścia wobec poprzedników. – Na pewno nie będę traktował rolniczych protestów tak, jak moi poprzednicy traktowali protesty nauczycieli – powiedział Tusk, odpowiadając na jedno z pytań w trakcie spotkania. – Bardzo chciałbym ten konflikt rozwiązać. Z egoistycznych pobudek, ale też z przekonania, że tak nie powinno być – dodał szef rządu. Podkreślił, że chciałby, aby rolnicy i przedstawiciele rządu byli w stałym kontakcie oraz byli uczestnikami całego procesu decyzyjnego. Na pierwszej linii w tej sprawie jest też od samego początku wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który zapowiedział już, że rząd w najbliższych dniach ujawni listę firm, które importowały zboże Ukrainy. Lista podobno jest już gotowa. A ten temat pojawił się już w trakcie kampanii parlamentarnej.