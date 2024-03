To realna groźba. MKOl zdaje sobie sprawę, że – podobnie jak w wielkiej polityce – Rosja może liczyć na poparcie Chin, Indii, wielu krajów Afryki, Azji czy Ameryki Południowej, a konflikt izraelsko-palestyński sprawia, że opinia publiczna także w krajach Zachodu jest coraz bardziej skłonna do zaakceptowania poglądu, że jeśli igrzyska w Paryżu mają się odbyć bez Rosjan, to powinny także bez Izraela.

Thomas Bach znalazł się na celowniku rosyjskiej propagandy

Rosjanie dotychczas propozycję startu bez flagi i hymnu uważali za upokarzającą, ale bojkotem nie grozili. Dopiero decyzja o wykluczeniu ich sportowców z ceremonii otwarcia sprawiła, że spuścili propagandę ze smyczy. Thomas Bach z człowieka, który przy wielu okazjach popijał z Putinem szampana, stał się szefem organizacji staczającej się w stronę rasizmu oraz neonazizmu – i to nie w ustach posłusznych reżimowi sportowców czy propagandystów, lecz przedstawicieli rosyjskich władz. Dokładnie tak, jako „szefa organizacji rasistowskiej i neonazistowskiej”, określiła go rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Bach jest Niemcem, więc nazwanie go neonazistą musi być dla niego szczególnie bolesne i można to chyba traktować jako wypowiedzenie przez Rosję olimpijskiej wojny, w której nie będzie już miejsca na negocjacje. Tym bardziej że MKOl do weryfikacji sportowców, którzy wywalczą olimpijską kwalifikację, wreszcie podszedł w miarę poważnie. Powołał trzyosobowe gremium (wiceprzewodnicząca MKOl, była pływaczka synchroniczna Nicole Hoevertsz z Aruby, południowokoreański pingpongista Yoo Seung Min i hiszpański gwiazdor koszykówki Pau Gasol), które ma weryfikować każdego rosyjskiego sportowca pod kątem kryteriów ustanowionych przez MKOl.

Można oczywiście dyskutować, czy nie lepiej byłoby do tej komisji wysłać kogoś z Polski, Łotwy i Rumunii, jako lepiej zorientowanych w realiach, ale to i tak postęp w porównaniu z obowiązującym przez lata pustosłowiem MKOl.

Jaka przyszłość czeka igrzyska olimpijskie

Czy to sprawia, że wracamy do czasów olimpijskiej zimnej wojny, podobnej do tej z lat 80. ubiegłego wieku, gdy Zachód w reakcji na agresję ZSRR na Afganistan zbojkotował igrzyska w Moskwie, a w cztery lata później „kraje pokoju i socjalizmu” zrewanżowały się bojkotem Los Angeles? Wiele na to wskazuje, choć – podobnie jak wtedy – trudno będzie przekonać sportowca z jakiegokolwiek kraju, że medale z Jekaterynburga są tak samo cenne jak te z Paryża. I nawet nagrody finansowe zapowiadane przez Rosjan niczego tu nie zmienią.