Andrzej Łomanowski: Nie ma Prigożyna, nie ma problemu, mógłby pomyśleć Putin. Czyżby?

Większość pewnie rozejdzie się do domów lub ugnie przed Ministerstwem Obrony. Ale pozostanie wystarczająco liczna grupa desperatów, by zafundować Rosji własny OAS (Organizacja Tajnej Armii). Po wycofaniu się w 1960 r. Francji z kolonialnej wojny w Algierii sfrustrowani francuscy żołnierze zjednoczyli się wokół gen. Raoula Salana i urządzili we własnym kraju kampanię zamachów terrorystycznych wymierzonych w gen. Charles’a de Gaulle’a.

Oczywiście, w żadnym wypadku nie należy porównywać de Gaulle’a z Putinem – różni ich absolutnie wszystko, począwszy od wzrostu. Ale mechanizm działania zdesperowanych i uzbrojonych ludzi może być podobny.

Chyba Kreml zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. Nikt oficjalnie co prawda do tej pory nie zaprzeczył, że samolot Prigożyna został zestrzelony rakietą przeciwlotniczą – taka wersja łechce wszak dumę Putina. Udowadnia jemu samemu, że jest „twardym kolesiem”, z którym nie wolno zadzierać.

Coraz częściej pojawia się jednak inna: bomba (lub nawet dwie) na pokładzie samolotu. Jeszcze dzień, dwa i Kreml ogłosi, że zamachu dokonali… Ukraińcy. W jego zamierzeniu miałoby to odsunąć podejrzenia od prezydenta, chyba zaskoczonego skalą międzynarodowej odrazy, jaką wywołało zestrzelenie samolotu i publiczne zamordowanie dziesięciu osób. Ale przede wszystkim taka wersja miałaby uspokoić tysiące wagnerowców i wskazać im wspólnego wroga: w Kijowie.