Władimir Putin przekazał "szczere kondolencje" rodzinom ofiar katastrofy Embraera

- Znałem Prigożyna bardzo długo, od początku lat 90. Był człowiekiem trudnego losu, popełnił w życiu poważne błędy i osiągnął oczekiwane rezultaty. I dla siebie, i kiedy go o to pytałem - we wspólnej sprawie, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach. Był utalentowaną osobą, utalentowanym biznesmenem – powiedział Putin podczas spotkania na Kremlu z szefem samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denisem Puszilinem.

- Wstępne informacje sugerują, że na pokładzie byli także pracownicy Grupy Wagnera – dodał Putin. - Chciałbym zauważyć, że ci ludzie wnieśli znaczący wkład w naszą wspólną sprawę w walce z reżimem neonazistowskim – dodał prezydent Rosji.