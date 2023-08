Były minister kultury i wieloletni dyplomata Paweł Łatuszka, a obecnie jeden z liderów białoruskiego rządu na uchodźstwie, zwraca uwagę na to, że Grupa Wagnera w świetle prawa na Białorusi nie istnieje, nie jest częścią tworzonej na terenie kraju wspólnej białorusko-rosyjskiej grupy wojsk, a organizacja najemników w Mińsku została zarejestrowana jako „organizacja edukacyjna”.

- Nie wiadomo, kto dzisiaj kontroluje Grupę Wagnera. Dlatego Łukaszenko w nocy ze środy na czwartek zwołał naradę generałów, by omówić kwestie bezpieczeństwa i uniknąć jakichś ekscesów. Myślę, że Moskwa poprosi go o dopilnowanie najemników – mówi „Rzeczpospolitej” Łatuszka.

- Obecnie trwają aktywne konsultacje co do dalszego losu Grupy Wagnera na Białorusi. Myślę, że najemnicy podporządkują się decyzji Kremla, bo zostali bez dwóch swoich najważniejszych kierowników. Niewykluczone, że niektórzy z tych najemników dalej będą wykorzystywani do destabilizacji sytuacji na granicy Białorusi z UE – twierdzi.

Uważa, że śmierć Prigożyna jest też sygnałem Kremla dla Łukaszenki. - Moskwa pokazuje Łukaszence to, co może się z nim wydarzyć, gdyby postanowił zdradzić swojego gospodarza – dodaje Łatuszka.