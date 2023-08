Opozycja wtedy i teraz w trudnej sytuacji

Stawiało to w trudnej sytuacji opozycyjny i dysponujący największym poparciem PSL, który musiał się jakoś odróżnić od PPR (ostatecznie wezwał, by głosować na „nie” w kwestii Senatu, na resztę pytań odpowiadać „tak”). Komuniści, którzy dobrze znali zasadę przypisywaną Józefowi Stalinowi „nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy”, ogłosili, że zdecydowana większość Polaków głosowała na „tak”. Dziś już wiadomo, że było odwrotnie, a referendum ordynarnie sfałszowano (w tym celu z Moskwy przybyła specjalna grupa „ekspertów”). Dla komunistów był to trening przed zbliżającymi się wyborami, które sfałszowali i przestali się przejmować jakąkolwiek opozycją.

W przypadku każdego pytania w podobny tendencyjny sposób PiS wymusza odpowiedź negatywną

Oczywiście, są różnice między tamtym referendum i obecnym. Wtedy Polska była zajęta przez armię radziecką, w kraju panował terror NKWD i UB, a głosowanie sfałszowano, co dziś jest trudne do wyobrażenia. Ale podobny jest sam pomysł, organizacja referendum przez rządzącą partię i to przed wyborami parlamentarnymi, by na nie w ten sposób wpłynąć za pomocą budzącej niesmak manipulacji. I to także musi budzić niesmak i głęboki niepokój.