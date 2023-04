Bogusław Chrabota: Czas polowania na czarownice

Po co to wszystko? Oczywiście, dla utrzymania się przy władzy. Tyle że te działania nie muszą być skuteczne. Prezydent może zawetować ustawę o komisji, Tusk nawet przepuszczony przez maszynkę do mielenia ludzi nie straci biernego prawa wyborczego, a towary z Ukrainy pewnie trafią do Polski przez inną granicę. Co wtedy? Otoczycie kraj drutem kolczastym? Zamkniecie wszystkie granice? Zaczniecie strzelać do ludzi?