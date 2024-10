Ustawa wprowadza do polskiego prawa dwie europejskie dyrektywy, a sam dokument bywa nazywany „konstytucją” rynku telekomunikacyjnego. Nowe przepisy dotyczą kluczowych obszarów i finalnie mają podnieść jakość oraz transparentność usług.

Konsument z mocniejszą pozycją - najważniejsze zmiany dla klientów

Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) zostało wprowadzone, aby poprawić sytuację konsumentów w relacjach z firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Jedną z głównych korzyści dla konsumentów ma być możliwość łatwiejszego porównywania ofert na rynku. Nowe prawo zobowiązuje bowiem operatorów do przedstawiania informacji o warunkach umowy prostym i jasnym językiem, jeszcze przed podpisaniem dokumentu. Ułatwi to świadome podjęcie decyzji oraz wybór najkorzystniejszej opcji.

O innych korzyściach dla konsumenta wspomina Dorota Nadolna–Jasińska, radca prawny z kancelarii Togatus, w wypowiedzi dla Prawo.pl. Nowe przepisy dotyczą m.in. warunków przedłużenia umowy. Od 10 listopada operatorzy będą musieli nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem umowy, poinformować klienta o warunkach jej automatycznego przedłużenia oraz o najkorzystniejszych pakietach taryfowych dotyczących usług, które są objęte umową. Klient nie będzie musiał zatem samodzielnie pilnować terminu zakończenia umowy, jeśli nie chce jej przedłużać.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie wspólnych ładowarek do telefonów i innych urządzeń mobilnych. Wszystkie z nich będą musiały być konstruowane w sposób pozwalający na ładowanie za pośrednictwem gniazda USB typu C. Ograniczy to konieczność zakupu dodatkowych akcesoriów oraz zmniejszy ilość elektroodpadów. Poza tym na sprzedawanym urządzeniu będzie musiała pojawić się informacja, czy została do niego dołączona ładowarka.