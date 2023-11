Sprawa łyżwiarki Kamili Walijewej: Czy to porażka systemu antydopingowego

Pamiętać należy, że - choć Walijewej grozi dyskwalifikacja - nie oznacza to automatycznej relokacji medali. Specjaliści od prawa sportowego przypominają, że zdarzały się już sprawy, w których CAS określał datę początku dyskwalifikacji na dzień wydania orzeczenia, a nie naruszenia przepisów. Istotne jest także to, że mówimy o rywalizacji drużynowej, a nie indywidualnej.

Decyzja CAS jest wiążąca, stronom niezadowolonym z rozstrzygnięcia przysługuje jedynie kasacja do Szwajcarskiego Sądu Federalnego, ale z powodu naruszeń formalnych, a nie merytorycznej strony rozstrzygnięcia. Ostatnią deską ratunku mógłby być Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Stawką są nie tylko medale, ale także wiarygodność systemu. Nie brakuje głosów, że w tym przypadku już przewlekłość postępowania podaje go w wątpliwość, a może wręcz kompromituje. Kolejne przesłuchania odbędą się 9 i 10 listopada. To oznacza, że najlepsi łyżwiarze igrzysk w Pekinie na swoje medale jeszcze poczekają - może nawet do drugiej rocznicy dnia, w którym je wywalczyli.