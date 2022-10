Jak podają historycy z kołobrzeskiego muzeum 7 października 1944 r. nad Zalewem Szczecińskim został zestrzelony samolot B-17G „Latająca Forteca”. „Bombowiec o numerze płatowca 44-8046 z 457 Grupy Bombowej 750 Eskadry Bombowej 8 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych wystartował z lotniska o kryptonimie Station 130 w Anglii. Zadaniem Misji 133 było zniszczenie fabryki benzyny syntetycznej w Policach koło Szczecina. Około godziny 13 maszyna dowodzona przez płk. James'a R. Luper'a została trafiona przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą w niedalekiej odległości od celu. Wszystkie części rozerwanego samolotu wpadły do Zalewu Szczecińskiego. Załoga liczyła 11 osób, z czego 5 lotników przeżyło i trafiło do niemieckiej niewoli. 3 żołnierzy zidentyfikowano i pochowano, a 3 prawdopodobnie spoczywa dalej we wraku samolotu” – informują pracownicy placówki.

W sierpniu 2022 r. w ramach projektu: „Wraki Zalewu Szczecińskiego 2022” szczątki tej maszyny został zlokalizowany przez pracowników Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. W trakcie prac badawczych na Zalewie Szczecińskiem jednostka Echo 2 znalazła wrak samolotu w pobliżu miejsca, gdzie pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie wydobył elementy amerykańskiego bombowca B-17.

Obszar, gdzie znaleziono maszynę został przebadany sonarem. Badania prowadzone były z jednostki Echo 2 przystosowanej do prowadzenia pomiarów hydroakustycznych. Podwodne prace zostały wykonane przez pojazd podwodny typu ROV, wyposażony w kamerę, dzięki czemu wykonano dokumentację filmową i fotograficzną wykrytych obiektów. Z analizy danych wynika, że największym odkrytym obiektem jest na razie skrzydło samolotu z widocznymi dwoma silnikami. „Silnik wewnętrzny posiada łopatę śmigła i jest obrócony o 180 stopni. Najprawdopodobniej zniszczenia poszycia skrzydła i przesunięcie silnika są efektem upadku z dużej wysokości” – podają pracownicy Muzeum.

7 października 2022 r., na Zalewie Szczecińskim, w miejscu, gdzie polegli członkowie załogi zestrzelonego amerykańskiego samolotu, odbędzie się uroczystość upamiętnienia lotników, którzy zginęli 78 lat temu podczas walki z Niemcami.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu szuka kontaktu do krewnych załogi samolotu Boeing B-17G numer 44-8046 z 457 Grupy Bombowej, 750 Dywizjon Bombowego lub weteranów 8 Armii Lotniczej (albo ich krewnych), którzy brali udział 7 października 1944 r. w nalocie na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach. Prosi o kontakt na e-mail: muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl, alekost@wp.pl tel. 601 402 400.