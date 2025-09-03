We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jego administracja już w środę zwróci się do Sądu Najwyższego z prośbą o przyspieszone orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie karnych ceł, nałożonych w trybie nadzwyczajnym na partnerów handlowych na całym świecie. Trump podkreślił, że potrzebuje „szybkiej decyzji” Sądu Najwyższego, w innym wypadku Stanom Zjednoczonym grozi „dewastacja”.

Donald Trump domaga się szybkiej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie ceł

Następuje to po już dwóch porażkach w sądach, które uznały, że cła Donalda Trumpa są nielegalne. Amerykański Sąd Apelacyjny dla Okręgu Federalnego w piątek zgodził się z sądem niższej instancji, stwierdzając, że ustawa IEEPA nie przyznaje prezydentowi nieograniczonej władzy do nakładania ceł, a ustawa z 1977 roku nie wymienia tego terminu wśród uprawnień regulacyjnych, na które zezwala w przypadku stanu zagrożenia narodowego.

Wywołało to popłoch w Białym Domu, w którym natychmiast zaczęto opracowywać plany awaryjne, jak uporać się w tym zakresie z kwestiami prawnymi.