We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że jego administracja już w środę zwróci się do Sądu Najwyższego z prośbą o przyspieszone orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie karnych ceł, nałożonych w trybie nadzwyczajnym na partnerów handlowych na całym świecie. Trump podkreślił, że potrzebuje „szybkiej decyzji” Sądu Najwyższego, w innym wypadku Stanom Zjednoczonym grozi „dewastacja”.
Następuje to po już dwóch porażkach w sądach, które uznały, że cła Donalda Trumpa są nielegalne. Amerykański Sąd Apelacyjny dla Okręgu Federalnego w piątek zgodził się z sądem niższej instancji, stwierdzając, że ustawa IEEPA nie przyznaje prezydentowi nieograniczonej władzy do nakładania ceł, a ustawa z 1977 roku nie wymienia tego terminu wśród uprawnień regulacyjnych, na które zezwala w przypadku stanu zagrożenia narodowego.
Wywołało to popłoch w Białym Domu, w którym natychmiast zaczęto opracowywać plany awaryjne, jak uporać się w tym zakresie z kwestiami prawnymi.
Jak pisze agencja Reutera, eksperci prawni i handlowi oceniają, że mianowani przez Republikanów sędziowie, stanowiący większość w Sądzie Najwyższym, mogą nieznacznie zwiększyć szanse na utrzymanie w mocy ceł. Jak wskazują, od powrotu na urząd prezydenta Trumpa odniósł serię zwycięstw w Sądzie Najwyższym, w tym zgodę na deportację migrantów czy zezwolenie na zakaz służby wojskowej dla osób transpłciowych. Ostatnie orzeczenie federalnego sądu apelacyjnego stanowi jednak rzadką porażkę dla Trumpa i ostrzeżenie, że tym razem może nie pójść mu na łatwo.
Najwyżsi urzędnicy administracji, w tym Sekretarz Skarbu Scott Bessent, spodziewają się, iż Sąd Najwyższy podtrzyma wykorzystanie ustawy IEEPA do uzasadnienia ceł, ale w razie potrzeby zwrócą się ku innym środkom prawnym. Cła pozostaną w mocy co najmniej do 14 października, aby dać rządowi czas na złożenie apelacji do Sądu Najwyższego.
