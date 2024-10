W lipcu po wizycie ówczesnego szefa MSZ Ukrainy Dmitrija Kułeby, Chiny ogłosiły zakaz eksportu wszystkich cywilnych dronów, które mogłyby zostać wykorzystane do celów wojskowych. Obowiązuje on od 1 września. Do tego czasu już od roku obowiązywały pewne ograniczenia w sprzedaży dronów, silników i sprzętu na podczerwień do nich.

Oprócz dronów do nowego wykazu kontroli eksportu dodano latem także elementy montowane na dronach, takie jak lasery do obrazowania celów w podczerwieni i precyzyjny sprzęt do pomiarów inercyjnych. Eksperci zwracają uwagę, że we wszystkich tych przypadkach chodziło o bezpośredni eksport do Rosji. Teraz amerykańska pętla sankcyjna zaciska się na każdym chińskim eksporterze towarów podwójnego przeznaczenia.