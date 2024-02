Jednak zarówno w Rosji jak i na Białorusi pozostało dziesiątki firm, które z Ikeą współpracowały. Miały więc dostęp do technologii, metod sprzedaży czy wzornictwa. Po objęciu reżimów Łukaszenki i Putina sankcjami firmy z tych krajów straciły dostawców z Zachodu i dostęp do technologii Ikei.

Musiał upłynąć ponad rok, by znalazły nowych w „zaprzyjaźnionych krajach”. Choć nie wymieniają o które państwa chodzi, to najprawdopodobniej obecnie są to Chiny.

Jaką nazwę będzie mieć reżimowa podróbka Ikei, na razie nie wiadomo. Przypomnijmy, że po opuszczeniu Rosji przez innego giganta konsumpcji masowej - amerykańską sieć fast foodów McDonald’s, Rosjanie wprowadzili na rynek sieć „Wkusno i Toczka” (Smacznie i kropka). Oferta, lokale i sposób serwowania do złudzenia przypominają amerykańską markę.