Polska największym w UE i drugim na świecie partnerem handlowym Ukrainy

Pomimo to w całym roku 2023 dochody z eksportu były jednymi z najniższych od dekady. Eksport towarów z Ukrainy wartościowo spadł o 18,7 proc. – do 35,8 mld dolarów. W ujęciu fizycznym oznacza to o prawie 100 mln ton towarów mniej sprzedanych za granicę. A dla państwa, które musi walczyć z rosyjską agresją, codziennie traci obywateli, ma niszczone miasta, przemysł, energetykę, to jest poważna strata.