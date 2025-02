Kręta droga unijnego Zielonego Ładu. Co UE zaproponuje rolnikom?

Polskie postulaty zmian

Polska chce wykorzystać tę zmianę myślenia w Brukseli do forsowania naszych postulatów rewizji kilku elementów przyjętego już pakietu legislacyjnego Fit-for-55, czyli zestawu regulacyjnego prowadzącego do obniżenia emisji CO 2 o 55 proc. do 2030 roku. Po pierwsze, zmianę przyjętego średniego limitu emisji CO 2 dla produkowanych samochodów. W 2025 roku ma on wynosić 94 g/km w porównaniu z 116 g/km w tym roku. Po drugie, modyfikację systemu handlu emisjami ETS2. Ma on obowiązywać od 2027 roku i obejmować transport oraz budownictwo mieszkaniowe. Polska chciałaby jego opóźnienia.