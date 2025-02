Powiedział pan, że w procesie deregulacji najpierw zajmiemy się złożonością przepisów. Wiemy już, że pierwszymi przepisami, które zostaną poddane przeglądowi, będą te dotyczące ochrony środowiska. Poprzednia Komisja wprowadziła wiele legislacji w tym obszarze. Czy uważa pan, że zbyt dużo? I zbyt szybko?

Nie chcę, abyśmy zmieniali cele środowiskowe czy klimatyczne, bo jak powiedziałem, są one częścią naszej strategii gospodarczej. Z drugiej strony, możemy zmienić sposoby ich osiągnięcia: dać więcej czasu, wyeliminować złożoność sprawozdawczości, uprościć wymagania stawiane przedsiębiorstwom, a także przyspieszyć wszystkie procedury. Musimy to zrobić pragmatycznie, ale bez tworzenia niestabilności w naszej strategii przemysłowej i gospodarczej. Ponieważ przedsiębiorstwa proszą również o stabilność regulacyjną, aby móc dokonywać inwestycji. Wiem, że premier Tusk jest bardzo zaangażowany w uproszczenie. Oczekuję również wsparcia ze strony państw członkowskich, aby móc to zrobić.

Powiedział pan na początku o konieczności obrony przed innymi potęgami gospodarczymi. Istnieją dwa rodzaje zagrożeń: jedno to amerykańskie cła, drugie to chińskie dotacje. Jak reagować na te dwa rodzaje ryzyka?

Europejczycy muszą być trzeźwo myślący, jeśli chodzi o obronę swoich interesów. W odniesieniu do Chin istnieją dwa ważne kryteria. Po pierwsze, wzajemność w dostępie do rynku europejskiego i chińskiego. Nie możemy dopuścić do tego, że europejskie firmy nie mogą wejść na rynek chiński, ale my musimy umożliwić chińskim firmom dostęp do rynku europejskiego. Po drugie, musi się to odbywać w warunkach równej konkurencji. Nie możemy dopuścić do tego, by na rynek europejski trafiały chińskie produkty, które są nadmiernie subsydiowane i nie są wytwarzane w takich samych warunkach, jak produkty europejskie. Jeśli chodzi o USA, to jesteśmy rynkiem 450 mln konsumentów i nie sądzę, aby ktokolwiek był zainteresowany wojną handlową z nami. Amerykanie będą musieli powiedzieć nam dokładnie, jakie są ich cele polityczne w nakładaniu ceł. Na razie jednak przesłanie jest takie, że możemy kontynuować handel z resztą świata. Niedawno podpisaliśmy umowę handlową z Meksykiem, a w tym tygodniu byłem w kontakcie z administracją kanadyjską, aby omówić koordynację działań z nimi.

Wyobraźmy sobie przez chwilę, że możemy prowadzić globalny handel bez ceł i subsydiów oraz z zasadą wzajemności. Czy Europa naprawdę może konkurować z tymi dwoma potęgami gospodarczymi? Z ogromnym rynkiem łatwo dostępnego kapitału w Stanach Zjednoczonych i ogromnym rynkiem taniej siły roboczej w Chinach?

Musimy kontynuować integrację rynku europejskiego. Perspektywy wzrostu dla polskich firm są bardzo silne w całej Europie, podobnie jak dla przemysłu francuskiego itd. Jeśli więc uda nam się przełamać pewną liczbę barier i kontynuować integrację jednolitego rynku, to będzie to część odpowiedzi. Model europejski różni się od modelu chińskiego i amerykańskiego. Mamy bardzo dobrą jakość edukacji, europejską klasę średnią, która rośnie od lat, mamy system rządów prawa. A one liczą się, bo zapewniają stabilność regulacyjną dla firm. Byłbym też ostrożny z euforią wobec planów deregulacji w USA. Zadaniem polityków jest zapewnienie stabilnego otoczenia regulacyjnego dla biznesu, z sądami i obroną praw firm. Moim celem nie jest zwiększenie rozwoju kryptowaluty, ale założenie fabryk w Europie. A to jest o wiele bardziej skomplikowane niż tylko wzrost krzywej finansowania na giełdzie. Do tego potrzebna jest stabilność regulacyjna i prostota administracyjna, co zamierzamy zrobić. A następnie potrzebna jest strategia gospodarcza, którą mamy również w raporcie Draghiego. I inwestycje, które zamierzamy poczynić, aby ustabilizować nasz system gospodarczy. Nie chcę więc, aby negatywna narracja, którą dziś słyszymy, była samospełniającą się prognozą. Europa ma wiele zalet i myślę, że ma przewagę komparatywną nad innymi modelami.