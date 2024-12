8,4 mld euro (czyli ok. 35,86 mld zł) - takie właśnie rekordowe wsparcie ogłosił dziś Europejski Bank Inwestycyjny. Sam bank wykłada 3 mld euro, kolejne 3 mld euro będą pochodziły od pośredniczących instytucji finansowych, reszta – to współfinansowanie kapitałowe ze strony beneficjentów, mogą to być np. granty unijne. Dzięki tym pieniądzom rolnictwo ma być bardziej efektywne, a środki z tego pakietu będzie można łączyć z bezpośrednimi dotacjami unijnymi. O ile projekty banku są zwykle skierowane do dużych podmiotów, państwowych, samorządowych czy do dużych firm, to tym razem wsparcie trafi do mniejszych graczy, w tym młodych rolników, nawet małych gospodarstw czy kobiet.

- Jako bank klimatu i rozwoju UE, wprowadzamy w życie rekordowy pakiet dla rolnictwa, który zmobilizuje w sumie 8,4 miliarda euro do końca 2027 roku dla małych i średnich przedsiębiorstw rolnych, indywidualnych rolników, firm rolnych o średniej kapitalizacji oraz spółdzielni w krajach UE – komentuje ten wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska, w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej”. Środki są odpowiedzią na konkretne wyzwania stojące przed sektorem, w tym na przyśpieszenie przemian europejskiego rolnictwa i projekty związane z większą ochroną środowiska. - Finansowanie zrównoważonej transformacji małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rolnym wymaga wsparcia dla „zielonych” inwestycji, młodych i początkujących rolników, a także kobiet działających w tym obszarze. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na regenerację i poprawę jakości gruntów, sekwestrację dwutlenku węgla, usprawnienia systemów nawadniania i składowania, inwestycje w uprawy bardziej odporne na zmiany klimatu, wprowadzanie innowacji technologicznych i cyfrowych, a także szkolenia w zakresie rozwiązań korzystnych dla rolników oraz klimatu – wyjaśnia polska wiceszefowa banku.

Na czym polega program wsparcia EBI?

Środki mają zostać „wpuszczone w realną gospodarkę” w ciągu trzech lat, pomoc jest przeznaczona szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw rolnych oraz indywidualnych rolników. Nacisk położony będzie na młodych rolników lub osoby dopiero rozpoczynające pracę w rolnictwie (łącznie z możliwością kupna ziemi), firmy prowadzone przez kobiety, a także rozwiązania przyjazne dla środowiska m.in. w gospodarowaniu zasobami. Grupa EBI będzie udzielać wsparcia instytucjom pośredniczącym w różnych formach – w grę wchodzą linie kredytowe, gwarancje, specjalistyczne doradztwo. Pośrednicy będą na tej podstawie – i przy zwielokrotnieniu wartości wsparcia z EIBG poprzez zastosowanie dźwigni – odpożyczać dalej nowe środki ostatecznym beneficjentom na atrakcyjnych warunkach.