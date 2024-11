Kreml widzi wzrost gospodarczy

Według Rosstatu, rosyjska gospodarka w dalszym ciągu rośnie. Tempo jednak wyraźnie spada wraz ze wzrostem kosztów kredytów, utratą rynków zachodnich przez przemysł surowcowy oraz osiągnięciem przez zbrojeniówkę granic mocy produkcyjnych. W trzecim kwartale, według oficjalnych szacunków, rosyjski PKB zyskał 3,1 proc., po wzroście o 4,1 proc. w drugim kwartale i 5,4 proc. w pierwszym. Dane te są negowane przez niezależnych ekspertów jako zawyżone. Nie można ich zweryfikować, bo Kreml usunął z Rosji wszystkie zagraniczne organizacje i firmy monitorujące rynek.

Bardziej realistyczne dane prezentuje Bank Rosji. W przyszłym roku, według jego prognoz, gospodarka może znaleźć się na skraju stagnacji: PKB wzrośnie zaledwie o 0,5-1 proc., a dynamika inwestycji i konsumpcji prywatnej może spaść do zera. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że rosyjska gospodarka spowolni trzykrotnie, z 3,9 proc. wzrostu w tym roku do 1,3 proc. w roku przyszłym.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Kreml zaczął ukrywać dane o inflacji. Ceny w Rosji galopują Po utajnieniu jednej trzeciej budżetu federalnego, obrotów handlu zagranicznego, wielkości wydobycia ropy i gazu oraz innych kluczowych danych gospodarczych Kreml zdecydował o ukryciu przed opinią publiczną kolejnego bloku statystyk. To dane o coraz szybszym wzroście cen w Rosji.

Oligarchowie nie wierzą Kremlowi

Według szacunków MFW w przyszłym roku Rosja będzie rosła o jedną trzecią wolniej niż kraje rozwinięte (1,8 proc.) i trzykrotnie wolniej niż kraje rozwijające się (4,2 proc.). Rosyjska gospodarka będzie 3,5-krotnie opóźniona w stosunku do Chin, dla których fundusz prognozuje wzrost na poziomie 4,5 proc. i pięciokrotnie za Indiami (tamtejszy wzrost to 6,5 proc.). Jednocześnie do 2029 r. tempo wzrostu w Rosji spowolni jeszcze bardziej – do 1,2 proc. rocznie – spodziewają się analitycy Funduszu.

Rząd prognozuje wzrost na poziomie 2,5 proc. w przyszłym roku i średnio 3 proc. w latach 2028-30. Ale rosyjskie elity biznesowe nie wierzą w te oceny, napisał Bloomberg, powołując się na źródła. Według najbogatszych Rosjan w gospodarce zachodzą przygnębiające zmiany: wyjście zachodnich firm doprowadziło do degradacji bazy produkcyjnej, zastępowanie importu to fiasko. Wcielenie do armii setek tysięcy mężczyzn spowodowało masową ucieczkę za granicę, co skutkuje brakiem ok. 5 mln rąk do pracy.