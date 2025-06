Inwestycje KGHM mogą zjadać dywidendę

Od dwóch miesięcy kurs akcji KGHM, producenta miedzi i srebra, istotnie się nie zmienia. Giełdowi inwestorzy w tym czasie zazwyczaj handlowali walorami spółki w przedziale cenowym wynoszącym 120–130 zł.

Mimo zawirowań geopolitycznych w różnych regionach naszego globu, również kurs miedzi był dość stabilny. Od kilku tygodni na giełdzie LME mieści się w przedziale 9,4–9,8 tys. USD za tonę. Systematycznie rośnie za to kurs srebra. Obecnie przekracza już 37 USD za uncję i jest najwyższy od kilkunastu lat.

Podatek od kopalin

W ocenie Jakuba Szkopka, analityka Erste Securities Polska, na notowania akcji KGHM duży wpływ miały w ostatnich miesiącach informacje dotyczące planowanych w Polsce zmian w podatku od kopalin, którego lubiński koncern jest głównym płatnikiem. – Proponowane przez rząd zmiany miały, począwszy od 2026 r., doprowadzić do istotnego ograniczenia daniny płaconej z tytułu wydobycia rudy miedzi, dzięki czemu grupa mogłaby istotnie zwiększyć krajowe inwestycje związane z poszukiwaniami i wydobyciem. Informowano, że przez dziesięć lat KGHM mógłby zaoszczędzić na podatku od kopalin nawet 10 mld zł – przypomina Szkopek.

Ponadto spółka miałaby prawo zaliczyć 50 proc. wydatków poniesionych na zagospodarowanie nowych złóż do kosztów kwalifikowanych, co dodatkowo zwiększyłoby jej możliwości inwestycyjne. Na razie to tylko założenia. Projektu odpowiedniej ustawy ciągle nie ma i nie wiadomo, czy wcześniejsze propozycje ostatecznie zostaną wprowadzone w życie. W tzw. międzyczasie pojawiały się również wypowiedzi z Ministerstwa Finansów, że zmiany mogą dotknąć również podatek od srebra.