W czwartek, 24 kwietnia, na jego stronie internetowej ukazało się „ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu XII kadencji”. Było to zaraz po Świętach Wielkanocnych i tuż przed majówką, więc niektórzy mogli przeoczyć. Ale termin składania zgłoszeń (w siedzibie spółki w Lubinie) upływa „dopiero” 8 maja o godz. 12. Macie jeszcze parę godzin, może zdążycie.

Jak przebiegać będzie postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu KGHM?

Nie musicie marnować czasu, żeby jakoś szczególnie swoje zgłoszenie uzasadnić. Kryteria oceny są dwa: „doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi” oraz „przebieg rozmowy kwalifikacyjnej”. To pierwsze (doświadczenie) będzie ważyć w ocenie tylko 20 proc. Za to „przebieg rozmowy kwalifikacyjnej” aż 80 proc. A rozmowy kwalifikacyjne odbędą się „dopiero” 15 maja. Spokojnie więc zdążycie się przygotować.

Będzie to na trzy dni przed wyborami prezydenckimi i na jeden dzień przed ciszą wyborczą. Więc rada nadzorcza spółki będzie mogła w spokoju, bez nacisków ze strony polityków zaangażowanych w wybory prezydenta RP wybrać Presidenta KGHM. Uwaga wszystkich skupia się bowiem gdzie indziej. I to chyba dobrze, co nie?

O co rada nadzorcza KGHM może pytać kandydatów na rozmowie kwalifikacyjnej?

Kandydaci powinni dołączyć do swojego zgłoszenia kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”. Ale jak ktoś na szybko sobie takiego z ABW nie załatwi, to może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w przypadku powołania do zarządu.