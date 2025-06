- Ja stoję na stanowisku, że po prostu warto współpracować - podkreśliła posłanka Razem.

Paulina Matysiak: Rafał Trzaskowski nie zabiera głosu ws. protestów wyborczych, bo jest przekonany, że nie ma co bić piany

Matysiak odniosła się też do komunikatów premiera Donalda Tuska dotyczących wyników II tury wyborów prezydenckich. Tusk pytał m.in. w serwisie X dlaczego prezydent-elekt Karol Nawrocki, prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński nie chcą poznać prawdziwych wyników wyborów, co było sugestią, że obecne wyniki są w jakiś sposób niezgodne z rzeczywistością.

- Platforma mówi przede wszystkim do swojego elektoratu próbując „otrzeć łzy” po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach – oceniła. Zwróciła jednak uwagę, że „podważanie zaufania do państwa i procedur demokratycznych, w których uczestniczą obywatele” może mieć dalekosiężne skutki. Mówiła też, że nie ma podstawy prawnej do ponownego przeliczenia głosów oddanych w II turze wyborów w całym kraju, a nie tylko w komisjach, w których pojawiły się podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości (SN nakazał ponowne przeliczenie głosów w 13 komisjach wyborczych).

Matysiak stwierdziła jednocześnie, że nie dziwi się, iż całej sprawy nie komentuje przegrany w II turze wyborów Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta. - Ja mam poczucie, że on zakończył tę kampanię, podziękował wszystkim wyborcom, podziękował też swoim współpracownikom prowadzącym tę kampanię. I myślę, że dla niego temat wyborów prezydenckich jest zamknięty. I myślę, że on nie chce wracać do tego tematu. Pewnie to też wynika z tego, że jest po prostu przekonany, że nie ma co bić piany, bo tutaj po prostu nic z tego nie będzie, a można się ośmieszyć. I może z tego powodu unika wypowiedzi, w ogóle komentowania, także w mediach społecznościowych, tego tematu – oceniła posłanka.