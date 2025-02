Janusz Cieszyński jest zaskoczony umorzeniem śledztwa w sprawie afery maseczkowej

Zawiadomienie o oszustwie złożył w maju 2020 r. ówczesny minister zdrowia Janusz Cieszyński, po tym jak kontrahenci (obok firmy Kaja z Zakopanego, która należała do żony instruktora narciarstwa Łukasza Guńki, Consulting PW oraz spółka Tatra Invest) odmówili zwrotu pieniędzy za maski, które okazały się bezwartościowe dla służby zdrowia. Badania w polskim instytucie wykazały, że nie spełniały one wymogów WHO ochrony dla medyków przed koronawirusem. To Guńka koordynował zamówienie z resortem.

W złożonej ofercie kontrahenci przedstawili fałszywy, jak się okazało już po finalizacji umowy, certyfikat ICR Polska wystawiony dla chińskiego producenta masek (firma Dongguan Mars). Guńka stwierdził potem, że był on podpięty przez omyłkę. Kontrahenci dołączyli już po sprzedaży nowe certyfikaty, wykonane w Chinach. Resort odmówił ich przyjęcia, bo miał już negatywne wyniki z polskiego instytutu – nie spełniały norm FFP1, 2 i 3. Chiński towar, jak ujawniła „Rz”, sprowadziła do Polski spółka Igloo ze Starego Wiśnicza, która miała kontakty na rynku azjatyckim. Łańcuszek pośredników podniósł cenę za maski – wynosiła ona aż 45 zł za sztukę. Na rynku można było je wtedy kupić za 69 groszy. Prawnik reprezentujący kontrahentów nie odpowiedział na prośbę „Rz” o kontakt w tej sprawie.

Warszawskie śledztwo zostało umorzone, jednak zupełnie nowe postępowanie, dotyczące bezużytecznych maseczek, jakie wtedy zakupiono, prowadzi od kwietnia 2024 r. ABW i Prokuratura Regionalna w Łodzi

Janusz Cieszyński, obecnie poseł PiS, jest zaskoczony naszymi informacjami o umorzeniu śledztwa. – Jako Ministerstwo Zdrowia zostaliśmy oszukani przez nieuczciwego dostawcę i od razu zgłosiliśmy sprawę do prokuratury. Pracownicy resortu dochowali w tej sprawie wszelkiej staranności i decyzja prokuratury to potwierdza – mówi „Rzeczpospolitej” Cieszyński. Odnosi się do wątku, który również badała w tym śledztwie prokuratura – odpowiedzialności urzędników resortu. Czy ewentualne prawomocne umorzenie nie spowoduje, że budżet państwa będzie musiał zapłacić firmom za maski, których nie chce, nie wiadomo.

Inne śledztwa w sprawie maseczek ciągle się toczą. W tle KGHM, Lotos i RARS

Warszawskie śledztwo zostało umorzone, jednak zupełnie nowe postępowanie, dotyczące bezużytecznych maseczek, jakie wtedy zakupiono, prowadzi od kwietnia 2024 r. ABW i Prokuratura Regionalna w Łodzi. Chodzi o tych samych dostawców, spoza branży i bez doświadczenia w zakupach tzw. środków ochrony indywidualnej.

– Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu NIK, która przeprowadziła kontrolę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącą zakupu m.in. maseczek antycovidowych. Śledztwo toczy się w trzech wątkach – mówi „Rz” prok. Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.