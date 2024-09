Kawę znajdziemy w każdym domu w Polsce. Sięgnęło po nią w ubiegłym roku 94 proc. gospodarstw domowych, a choć najpopularniejsza jest kawa mielona, to najszybciej przyrasta sprzedaż kawy ziarnistej, bo aż o 8 proc. w skali roku. To efekt tego, że coraz chętniej kupujemy ekspresy ciśnieniowe, które same mielą kawę, wynika z danych GFK.

A jeśli nie w domu, to jaką kawę piją Polacy na mieście? Co trzeci pije ją w południe, co trzeci – późnym popołudniem (do godz. 17), większość kawy zamawiamy z mlekiem i tutaj gusty dzielą się niemal po równo, w przybliżeniu co piąty klient, a raczej klientka, bo kobiety częściej wybierają kawy mleczne, zamówi caffe latte, cappuccino i latte macchiato. Kawę czarną zamówi 16 proc. klientów, tu częściej mężczyźni, a po espresso – sięgnie 13 proc., wynika z raportu agencji ARC Rynek i Opinia.

Jeśli spojrzymy na okoliczności, kiedy kupujemy kawę, jest ona napojem ludzi towarzyskich i podróżujących, bo na kawę idziemy głównie ze znajomymi, to blisko połowa okazji (43 proc.), następnie w podróży prywatnej (35 proc.), kawą wspieramy się w czasie zakupów lub by się zrelaksować (po 25 proc.) lub wreszcie – by się obudzić (18 proc.).

Ile jest warty polski rynek kawy?

Ile jest warty całkowity rynek kawy w Polsce, to… trudno policzyć, bo jak widać z powyższej analizy, do sprzedaży sklepowej powinniśmy dodać utargi kawiarni. Jednak takie analizy trudno znaleźć. Różne publikacje szacują łączną wartość rynku kawy na 7 mld zł. Jednak rynek kawiarni rośnie. Według raportu Rynku Gastronomicznego w Polsce 2024, który przywołuje dane World Coffee Portal – w Polsce w ciągu ostatniego roku liczba kawiarni zrzeszonych w różnych sieciach zwiększyła się o 5 proc., do 1170.