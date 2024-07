Polska wyrasta na dużego eksportera kawy

Niemniej eksport nie jest domeną tylko firm największych, coraz mocniej zaznaczają na nim swoją pozycję także firmy oferujące produkty premium.

– Stopniowo rozwijamy sprzedaż eksportową, póki co najmocniej jesteśmy obecny na rynku czeskim i słowackim. Celem jest ogólnie Unia Europejska – zaczynaliśmy oczywiście od rozwoju na rynku krajowym, pomysł na sprzedawanie poza Polską pojawił się później i rozwijamy to coraz mocniej – mówi Wiktor Borowski, współwłaściciel palarni HAYB Speciality Coffee. – Ceny oczywiście są dla branży problemem, dwa lata temu mieliśmy pierwszy ich skok wywołany sytuacją na światowych rynkach i obawialiśmy się, jak wpłynie to na popyt. Spadku sprzedaży nie było, kawa jest dla wielu konsumentów takim produktem, że nie zrezygnują z niego, zwłaszcza gdy docenili już produkt wysokiej jakości – dodaje.

Kawa z Polski idzie w świat. Firmy szukają sposobu, by się przebić

Inną strategię przybrała kolejna z firm. – Rynek kawy jest niesłychanie hermetyczny i nawet produkt dobrej jakości ma kłopoty z przebiciem się. Liczą się osobiste relacje, my w kilku kawiarniach jesteśmy obecni, ale to firmy prowadzone przez Polaków i to ma ogromne znaczenie – mówi Artur Porada, współwłaściciel Hard Beans. – Niemniej, jeśli chodzi o eksport, jesteśmy obecni ze sprzedażą naszych urządzeń Hardtank do przygotowywania kawy typu cold brew, patent mamy na rynek amerykański czy także azjatyckie. Polski rynek jest wciąż niewielki, zdecydowaną większość sprzedajemy właśnie na eksport. Podobnie jak puszkowane napoje typu cold brew, które również sprzedajemy za granicę – dodaje.

Rynek kawy w Polsce to ok. 7 mld zł, co przypada zarówno na gastronomię, jak i tę konsumowaną w domu. Zdecydowanie widać, że wiedza kawoszy na temat tego produktu rośnie, ponieważ sięgamy po coraz lepsze kawy, mimo iż sporo droższe od tych dostępnych choćby w dyskontach.

W Polsce działa już 300 kawiarni speciality, oferujących kawę paloną na miejscu lub z lokalnych palarni. Takich miejsc jest zatem prawie dwa razy więcej niż sześć lat temu, a zdecydowana większość z nich otworzyła się po 2021 r. – mówi Krzysztof Rzyman, właściciel dwóch kawiarni STOR i współzałożyciel palarni ROST i współautor ogólnopolskiego przewodnika po tego typu kawiarniach. Ruch w tym sektorze widać: liczba kawiarni ogółem to ok. 10 tys. Te z ofertą premium to ok. 2 proc., przy globalnej średniej 3 proc. Ale nawet sieciówki proponują już także różne mieszanki kaw (poza standardowymi).